Kongreleri gündemde tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Bakan Koca, Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle muhalefet kanadının sık sık dile getirdiği AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu.

Konuyu gündemde tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Koca, şöyle devam etti:

“VİRÜSÜN KAPALI ORTAMLARDA BULAŞTIĞINI BİLİYORUZ”

“Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti kongreleri soruldu VİDEO