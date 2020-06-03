Sağlık Bakanı: İkinci dalgayı beklemiyoruz

Koroavirüs mücadelesi kapsamında tedbirlere uyulduğu takdirde ikinci dalganın yaşanmayacağını dile getiren Bakan Koca, uyarılarını yineledi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

Toplum olarak büyük feraset gösterildiğini vurgulayan Koca, "Buna dayanarak diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

BELİRTİ GÖRMEYENLER DİKKAT

Tedbirlere uyanlara teşekkür eden Koca, "Tedbirlere uymadığımız takdirde normalleşmeye başlayan her alan risk alanı haline gelecektir. Bu dönem risk daha çok hastalığı belirtisiz şekilde yaşayanlar üzerinden gerçekleşecektir." uyarısını da yaptı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, koronavirüs vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

"HASTALIK YAYILABİLİR"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünya çapındaki bu salgın üretime, ekonomiye, ticarete ve kültür hayatına ağır bir darbe vurdu. Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.

Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız. 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır.

"KONUNUN CİDDİYETİNİ HATIRLAYIN"

Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir. AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler. Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var.





65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür. 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.

Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi araca alınmayacak. Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim.

Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını hastaneye yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise bu oran yüzde 2,31. O dönem hastane yükü daha yoğundu.

KÖK HÜCRE VE PLAZMA TEDAVİSİ

Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz. Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız, değilse başa dönme söz konusu olabilir.

Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor. Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 6 bine yakın ekip, çalışmaları sürdürüyor. Bu dönemde asla gevşetmekten yana değiliz. Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak."





SITMA İLACI

Bakan Koca, koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı kullanımına dünyadan farklı olarak erken dönemde başlandığını ve faydasının görüldüğünü, kullanmaya devam edileceğini bildirdi.