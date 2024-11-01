DHA

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.

Bakan Memişoğlu, sağlığın dünyanın en önemli hizmet sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı olarak sürekli gelişen bir sağlık sistemi ve nitelikli bir hizmet sunumu amacıyla aile hekimliğini etkili ve verimli kılmak üzere bir süredir çalışıyoruz. Alanlarında tecrübeli ve sahaya hakim ekibimizle, çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğimizi hazırladık. Kamuoyu ve sağlık çalışanlarımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK HİZMETİNE TEMAS ETTİĞİ İLK NOKTANIN AİLE HEKİMİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliğinin 1'inci basamakta çok mühim bir yer tuttuğuna işaret eden Bakan Memişoğlu, "Aile hekimliğinin, 2'nci ve 3'üncü basamakta entegrasyonu sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor. Hekim-hasta ilişkisini, mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve bakan olarak, aile hekimliğini hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın aile hekimi olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmektir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken nitelikli bir aile sağlığı merkezi konsepti üzerine çalıştık. Türkiye'nin ilk kurumsal kimliğine sahip aile hekimliklerini Sağlık Bakanlığı'mızın bütçesiyle İstanbul'da o zaman hayata geçirdik." dedi.

'DAHA NİTELİKLİ HİZMET SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

Memişoğlu, aile hekimliğinin fiziki altyapısının oluşturulmasının yanında, entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde aile hekimliğinin işlevsel olarak da yapılandırılmasının önem arz ettiğini kaydederek, "Sağlık çalışanlarımızın memnuniyetinin, aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalarımızın memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu noktada aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni düzenleme ile hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz. Kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlenmenin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmayı amaçlıyoruz. Yine son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yaptık. Özellikle kronik hastalarımızın, 65 yaş ve üstü hastalarımızın etkin takibiyle hastalığın azaltılmasını ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesini amaçladık." diye konuştu.

'VATANDAŞLAR AİLE HEKİMLERİMİZE GÜVENSİNLER'

Aile hekimlerinin ve vatandaşların, 1'inci basamak sağlık hizmetinin verimliliği noktasında memnun kalacağını dile getiren Memişoğlu, "Aile hekimlerimize güvendiğimi ve inandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var. Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler. Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden yeni bir başlangıç yaptığımızı da vurgulamak istiyorum." dedi.