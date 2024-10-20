Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili açıklama

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Türkiye'i sarsan skandal..

‘Yenidoğan çetesi’ adı verilen bir çetenin, yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da geliyor.

Son açıklama ise, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi için komisyonlar oluşturulacağını belirttti.

"DENETİMLERİMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA SIKI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformların da gündeme alındığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

1- Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.



Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

"ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINA İLİŞKİN YAPISAL REFORMLAR GÜNDEMİMİZDE"

2- Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.



Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.



3- Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.



Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!

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