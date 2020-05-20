Sağlık Bakanı Koca, 16.00'da açıklama yapacak

Bakan Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 14.00'te, koronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.

SON GELİŞMELER VE ÖNLEMLER ELE ALINACAK

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler konuşulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da kameraların karşısına geçecek.