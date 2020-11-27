Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'de koronavirüs salgınının ikinci dalgasında can kaybı ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Bu kapsamda bir dizi önlem hayata geçirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da il yetkilileri ile görüşmeleri devam ediyor.

SAĞLIK MÜDÜRLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fahrettin Koca bu kapsamda, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirtti.

5 İLDE VAKALAR YÜZDE 100 ARTTI

Sağlık Bakanı paylaşımında, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor." ifadelerini kullandı.