Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı

İstanbul'da D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Topkapı istikametinde bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takıldı.
Bu sırada araçtaki bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu.
Takip mesafesini korumayan sürücü yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Ambulansa çarpan araç savrularak dururken kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Bakan Koca paylaşımda bulundu
Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşım da bulundu.
"Ambulansın peşine takılmaktan kaçınılmalı"
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'.
İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı.