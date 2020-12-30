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- Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır
Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının aracı bir firma aracılığı ile Türkiye'ye getirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 01:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının Türkiye'ye getirilirken aracı bir firma ile anlaşıldığına dair iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:
"Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar."