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Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır

Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının aracı bir firma aracılığı ile Türkiye'ye getirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.