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    Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının aracı bir firma aracılığı ile Türkiye'ye getirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 01:47
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    Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının Türkiye'ye getirilirken aracı bir firma ile anlaşıldığına dair iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

    "Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar."

    Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır #1

    Sağlık Bakanı Koca: Aşıda muhatabımız üretici firmadır #2

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