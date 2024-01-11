Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Gazze'den 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 hasta ve yaralının Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek hastaların Ankara'ya getirilmesinin planlandığını ifade etti.

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ensonhaber.com

Gazze Şeridi'ne saldırılarını aylardır şiddetli bir şekilde devam ettiren İsrail güçleri ev, okul, hastane, cami, kilise bakmaksızın tüm bölgeye bomba yağdırıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 23 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 59 bini aşkın kişi ise yaralandı..

Bölgeye yardım elini uzatan Türkiye, Filistinli mazlumlara desteklerini sürdürüyor.

85 hasta Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.

85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti: