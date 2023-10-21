Sağlık Bakanı Koca: Gazzeli bebekler için her türlü yardıma hazırız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enerji, temiz su ve mama eksikliği sağlanmadığı takdirde hayatını kaybedecek Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber Gazze'yi abluka altına alan ve yardımları engelleyen İsrail, hastaneleri vurarak savaş suçu işliyor. Binlerce masum sivili öldüren İsrail durmazken, Gazze'deki halk ise her geçen gün karanlığa daha çok yaklaşıyor. İlaç, elektrik ve su ihtiyacı olan Gazze'de hastaneler, yaralıları tedavi edemez hale geldi. Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: "Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı. Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." notunu düştü. Gazzeli doktor: Temiz su bile yok, yalvarıyoruz bebekleri kurtarın