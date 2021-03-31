Sağlık Bakanı Koca: Kendimizi koruyup aşı sıramızı bekleyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün nüfusun yüzde 80'inin yaşadığı kentlerde çok yüksek riskte seyrettiğine dikkat çekerek, "korunmaya devam ederek aşı sıramızı beklemeliyiz" dedi.

Son bir ayda 4 kat artan koronavirüs vakaları nedeniyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca, vatandaşların kendlerini korumaya devam etmelerini ve aşı sıralarını beklemelerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz."





"AŞIDA YENİ TEDARİK KAYNAKLARIMIZ VAR"

"Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var."

"Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız."





"YAKIN ZAMANDA KENDİ AŞI İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAĞIZ"

"Türkiye yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak."

"İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği olmayan bir Kovid aşısı olacaktır."





"HANGİ AŞIYI TERCİH EDECEĞİ KİŞİYE BAĞLI"

"Sinovac-Biontech aşılarından hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Sırası gelenler hastanelerden tercihini belirterek randevu almalıdır."

"10 GÜN İÇİNDE 4.5 MİLYON DOZ BİONTECH AŞIMIZ OLACAK"

"2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak."