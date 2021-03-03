Sağlık Bakanı Koca: Kontrollü normalleşme fiilen başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşmenin fiilen başladığını, tedbirlere daha çok uyulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamayarak şunları söyledi:

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

"Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım."

"UMUTLA BEKLEDİĞİMİZ GÜNLER.."

"Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız."

VAKA SIKLIĞI VE RİSK HARİTASI

"7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak."