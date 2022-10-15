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    Sağlık Bakanı Koca'dan Bartın'daki maden faciası hakkında açıklama

    Sağlık Bakanı Koca'dan Bartın'daki maden faciası hakkında açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 25 madencinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 11 madencinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 02:58
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 03:29
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    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, saat 18.45 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı patlama meydana geldi.

    "Can kaybımız 25, 11 yaralımız var"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi."

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    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #1

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #2

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #3

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #4

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #5

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #6

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #7

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #8

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #9

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #10

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #11

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #12

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #13

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #14

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #15

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #16

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #17

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #18

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #19

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #20

    Sağlık Bakanı Koca dan Bartın daki maden faciası hakkında açıklama #21


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