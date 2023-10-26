Sağlık Bakanı Koca'dan, DSÖ'ye "Gazze" çağrısı: Sağlık hizmetlerinin güvenliği garanti altına alınmalı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nden, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almasını istedi.

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Gazze gece gündüz bombalanıyor...

Savaşın devam ettiği bölgede sağlık sistemi de gün geçtikçe çöküyor.

Enkazların arasında ölüm kalım savaşı veren Filistinlileri korumak adına Türkiye, savaşın son bulması adına önemli bir duruş sergiledi.

Gazze'deki insanlık dramına yol açan görüntülerin ardından bölgeye yardım sevkiyatı yapmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzemeler ve 20 uzmandan oluşan hekim grubu ile bölgeye gittiğini açıkladı.

Son olarak Bakan Koca, sosyal medya hesabından, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a yazdığı mektubu paylaştı.

"Gazze iki haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında"

Mektubuna, şu sözlerle başladı:

Gazze'de hayat, eğer buna 'hayat' denebilirse, iki haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında... Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Direktörü olarak bu olağanüstü duruma sarf ettiğiniz dikkatin farkındayım.



Her şeyden öte, bir insan, kendini insanlığın hizmetine adamış insan sağlığı savunucusu olarak da neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum.

"Büyük minnettarlık duyulacak adımlar atabilirsiniz"

Masum sivillerin hayatını kaybettiği, yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapılabileceklerin, bugüne kadar yapılanlardan çok daha fazla olduğunun altını çizen Koca, buna yürekten inandığını ifade ederek şunları söyledi:

Yaşadığımız günler, Dünya Sağlık Teşkilatı'na, insanlığın onurunun artık daha fazla çiğnenmesini önleme misyonu yüklüyor.



Hiç şüphem yok ki alınmasına öncülük edeceğiniz kararlar, harekete geçireceğiniz imkanlar ve ayrıca şahsi saygınlığınızla dünya toplumlarının beklentilerini gerçeğe dönüştürecek ve büyük minnettarlık duyulacak adımlar atabilirsiniz.



Dünya Sağlık Teşkilatı'nı bu beklentilerin hayli gerisinde görmek, hatta siyasi iradelerin de gerisinde kaldığını bilmek kabullenilebilir bir olgu değildir.



75. yılında olan, bu süre içinde nice krizlere karşı başarılı sonuçlar almış bu kurumdan beklentimizin, gücünü aşan bir beklenti olduğunu düşünmüyorum.



Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz ve elbette üyesi olduğumuz bu kurumun gücünü bunun çok daha ötesinde ivedilikle ortaya koymasını büyük bir ümitle bekliyoruz.



Dünya Sağlık Teşkilatı, önderlik sorumluluğu ile ve acilen gerekli girişimlerde bulunarak, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı.

"Gerekli şartlar oluşturulmalı"

Türkiye'nin, hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze'ye ulaştırmaya, yaralıları tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığına dikkati çeken Koca, mektubunu şöyle tamamladı: