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    Sağlık Bakanı Koca’dan sosyal mesafe uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe konusunda uyararak, ”Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz” dedi.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 20:57
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    Sağlık Bakanı Koca’dan sosyal mesafe uyarısı #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.

    BAKAN KOCA, BİR KEZ DAHA SOSYAL MESAFE VURGUSU YAPTI

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" ifadesini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca’dan sosyal mesafe uyarısı #2

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