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Sağlık Bakanı Koca’dan sosyal mesafe uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe konusunda uyararak, ”Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz” dedi.
- İHA
- 05.07.2020 - 20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.
BAKAN KOCA, BİR KEZ DAHA SOSYAL MESAFE VURGUSU YAPTI
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" ifadesini kullandı.