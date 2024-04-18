Sağlık Bakanı Koca Tokat’taki depreme ilişkin son durumu paylaştı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

"Saha çalışmaları devam etmekte"

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Tokat’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"1 kişi etkilendi"

Sağlık Bakanı Koca: "Tokat Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir" dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması

Bakan Koca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun