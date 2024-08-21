Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği açıklaması Maymun çiçeği virüsüyle ilgili konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Maymun çiçeği şu anda ülkemizde görülmedi” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında alarm halinde olduğunu ifade eden Memişoğlu, “Korkuya ve paniğe gerek yok” diye konuştu.

Haber Merkezi

Dünya alarma geçti...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan, maymun çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin açıklama geldi.

Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği salgınının, çiçek hastalığı ile aynı soydan geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Temmuz 2022'de acil durum ilanı yaptığını kaydeden Memişoğlu, hastalığın yakın temas ile bulaştığını, öldürücülük oranındaysa düşük olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'DE VAKA YOK"

Maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye’de görülmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil.” diye konuştu.

"BAKANLIK ALARM HALİNDE"

Sağlık Bakanlığı’nın aşıdan teste neler yapacağı konusunda alarm halinde olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, “Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA EKSTRA TEDBİRE İHTİYAÇ YOK"

Maymun çiçeği virüsünün, Covid-19 gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat olduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, “Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu anda ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.” diye konuştu.

"SAĞLIK ALTYAPIMIZ COVİD-19 PANDEMİSİNİ TEST ETTİ"

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Dünya Sağlık Örgütü, acil durum ilan etti. Bu ne demek? Hastalık endemik, yayılabilir, temasla geçiyor, ülkelerin kendi önlemlerini almasını tavsiye etti. Biz de bilim kurulunu toplayarak neler yapacağımızı bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda hazırlıklarımızı yaparak rehber yayımladık. Bu rehberle hem hastalık bilgilendiriliyor hem de vaka durumunda ne yapılacağını insanlara anlatıyor. Sağlık alt yapımız Covid-19 ve deprem felaketinde kendisini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz. Korkuya ve paniğe gerek olmadığını, tedbir ve planlamalarla ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Maymun çiçeği ve çiçek hastalığı aynı soydan gelen virüsler. Birbiriyle aşıları ve tedavileri benzer. Çiçek hastalığı artık yok dünyada. Ama bizler 1980’lere kadar çiçek aşısı yapmıştık. 80’den sonra DSÖ’nün önerileri doğrultusunda artık yapılmadı. Virüsün nasıl bir seyir seyredeceği konusunda bilim insanları çalışıma yapacak. Şu net ki o da ülkemizde yok, görülmedi. Bu konuda hastane acillerine gelip ben maymun çiçeğim oldum mu diye soran insanlarımız oluyor. Ama bu testleri yapıyoruz, kliniğe bakıyoruz sorguluyoruz bu tür hastalıklarla ilgili bir tanı, temas, muayene anlamında koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız, izolasyonlar dahil. Ama insanlar paniklemesin emin olun sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri aldık. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız.

"VİRÜSÜN SEYRİNE GÖRE POLİTİKALARIMIZI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Afrikalı öğrencilere yönelik bir tedbir şu anda yapmayacağız. Virüsün seyrine göre politikalarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. İnsanoğlunun bu kadar hareketli yaşadığı bir zamanda hastalığın nereden gelebileceğini hesap edemeyebilirsiniz, engelleyemeyebilirsiniz. Biz her türlü önlemi almaya çalışacağız. Bazı bölgelerden gelme sıklığı fazla olabilir, ona göre de önlem alacağız. Sağlıkta yakın takip etmeniz gerekir bu tür hastalıkları. Anlık saatlik değişimler olabilir sağlıkta. Virüs kendini değiştiren bir mikroorganizma. Özellikle Covid’den sonra çok tedirgin oluyoruz bu tür haberlerde.

TEST VE AŞI

Bunlarla ilgili PCR test yapacak kabiliyetimiz var. Test kiti yapabilecek, üretebilecek kabiliyetimiz var. Bu konuda Covid’de dünyada aşı üretebilen 7 ülke var bunlardan birisi ülkemiz. Covid aşısını kısa sürede üretebilen bir ülke her türlü aşıyı da üretebilir. Bütün aşıları yapacağız diye iddiamız var. Bu konuda insan gücümüz de sektörümüzde kabiliyete erişmiş durumda. Endemik olan bir hastalığın aşısının tedarikiyle ilgili özel bir çaba harcamıyoruz. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın. Aşı konusunda artık politik olarak bu aşıları üreteceğiz, kendi aşımızı yapabilecek bir politikaya dönüşmüş durumdayız. Ne kadar sürer onanla ilgili arkadaşlarla çalışma içindeyiz.

SINIR KAPILARINDA ÖNLEM

Sınır kapılarımızda rehberin yayınlanması zaten bir şekilde oradaki insanların da buna hassasiyet göstermesinin sağlanması içindi. Virüste ilk 4-5 gün belirti vermeyebilir ama bulaş riski var. Siz ne kadar kapıda önlem alırsanız alın ilk döneminde hiç belirti vermeyebilir. O nedenle en azından ciltteki lezyonları tespit edebilecek bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara biz bunların daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız. Toplumsal olarak farkında olduğumuz gibi giriş kapılardaki insanlarımızın bu konuda daha hassas dikkatli olmaları konusunda çalışma yaptık. Bütün önlemleri aldık ama kısıtlama almadık. Bilgilendirme yapıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.