İHA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP EDİYOR"

Geçirdiği büyük ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Önder için konuşan Memişoğlu,şu ifadeleri kullandı:

Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İlk 112'yi çağırdıklarından itibaren Cumhurbaşkanımız ve biz tarafından bizzat takip ettik. Türkiye'mizin değeri bir insan. Bütün dualarımız onunla.

"CERRAH OLARAK DİYORUM: ÇOK BÜYÜK BİR AMELİYAT"

Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize umut veriyor. Bütün ekipler bütün bilgisiyle yanında. Yoğun bakımda mücadele ediyor. Çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum.

"DUALARIMIZ ONUNLA"

Allah onun şifasını versin dualarımız onunla. Durumda çok büyük bir değişiklik yok, olduğu zaman hekim arkadaşlarımız size bilgi verecek.