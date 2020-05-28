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- Sağlık Bakanı Türkiye'nin ölüm oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Türkiye'nin ölüm oranını açıkladı
Bakan Koca, " 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8." dedi.
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 13:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9." açıklamasında bulundu.
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