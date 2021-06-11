İlk vakanın çıktığı günden bu yana alınan önlem ve atılan adımları Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Birinci TRT ekranlarında anlattı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TRT ekranlarında yayınlanan ve Dr. Halit Yerebakan tarafından sunulan Hayatın Ritmi programına konuk oldu.

Koronavirüs ile mücadelede dijital yöntemlerin kullanılması konusuna değinen Dr. Birinci, ‘Pandeminin dijital yönetimi’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Birinci, ilk vakanın Vuhan’dan çıktığı günden itibaren pandeminin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerine kurgulandığını belirtti.

Birinci, koronavirüs ile mücadele sürecinde dijitalleşme adımlarını şu sözler ile ifade etti:

"Bütün sistemi salgın hastalık çerçevesinde entegre ettik. 6 bakanlık 39 farklı uygulamayla entegre. Çok kısa bir sürede Türkiye’ye giren insanların her birini elektronik olarak kayıt altına almaya başladık. Diğer bakanlıklar ile entegre ettik. Geldiği gibi onları 14 gün boyunca izlemeye başladık.





“7,8 MİLYON KİŞİYİ TAKİP ETTİK”

Önce muayene ettik içeride ve onların her birini 14 gün boyunca aile hekimlerimiz ve merkezde görevlendirdiğimiz hekimler telefon ile arayıp semptom sorgusu yaptı. Böylece 7,8 milyon içeri giren kişiyi takip ettik. Sağlık muayenesinden geçirdik.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, pandeminin dijital yönetimini anlattı VİDEO



“UÇAKLARA KABİN GÖREVLİSİ GİBİ SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRDİK”

Bu arada umrede vatandaşlarımız vardı. Umreci vatandaşlarımızı yaşlı grup olduğu için havaalanında muayene sırasında toplanır tekrar bulaş ortamı oluşur diye, uçaklara kabin görevlisi gibi sağlık personeli yerleştirdik ve onların uçakta muayene edilmesini sağladık. 15 bin yolcuyu uçakta muayene ettik.

“15 BİN 200 EKİP OLUŞTU"

11 Mart ilk pozitif test sonucu çıktı. Bu vakadan sonra direkt filyasyon ve izolasyon takip sisteminin kurduk. Türkiye’de şu anda 15 bin 200 ekip oluştu. 15 bin 200 ekip sahada filyasyon yapıyor.

“KORONAVİRÜS İLAÇLARINI ÜCRETSİZ HALE GETİRDİK”

Daha sonra İlaç Takip Sistemi üzerinden, eczanelerde koronavirüs için kullanacağımız ilaçların gidip alınma ve para ile vatandaşlarımızın aldığında zor durumda kalmaması için satışını yasaklayıp ücretsiz olarak verilir hale getirdik. Bu ilaçları, eczanelerde satılamaz hale getirdik.





“12 BİN POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ"

Semptom bildirmeyen insanlar olur diye bir yapay zeka uygulaması yaptık. Birkaç günde 2 milyon üzerinde insan kullandı.

Bu koronavirüs önleme programı 135 bin riskliyi bize gösterdi ve bunların içinden 12 bin pozitif vaka tespit edildi. SABİM üzerinden de riskli kişilerin takibi aldık. Her yerden ihbarı dikkate aldık.





“HEKİMLER İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ YAPTIK”

Tedavinin nasıl olduğu bilinmiyordu. Hekimlerimiz için en kritik süreç buydu. Hekimler için karar destek sistemi yaptık. Hekimlerimiz hastasına hangi ilacı kullanması gerektiğine Bilim Kurulu’nun ilan ettiği rehber çerçevesinde önerebiliyordu.

“YÖNETİM SİSTEMİNİ ÖLÜM İLE ENTEGRE ETTİK”

Bütün pandemi yönetim sistemini ölüm ile entegre ettik böylece ölüm sayıların çok dinamik ve hızlı bir şekilde görmeye başladık.

“PSİKOLOJİK DESTEK VERDİK”

Sağlık çalışanlarının görüntülü olarak psikolog ve psikiyatristler ile muayene olmasını sağlayarak onlara psikolojik destek verdik. Daha sonra otistik çocukların da psikolog ve psikiyatri ile muayene olabilmesi için uygulama geliştirdik."