Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Hangi branşlarda sağlık personeli alınacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Hangi branşlarda sağlık personeli alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurmasının ardından adaylar detaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından heyecanla bekleyen sağlık personeli adayları, detaylarla ilgili tüm bilgileri araştırıyor.

Adayların KPSS puanlarının önem arz edeceği atamalar, 2020 yılında açılan yeni hastaneler öncelikli olacak şekilde değerlendirilecek.

12 BİN SAĞLIKÇI ALIMI NE ZAMAN?

Koca, uzun süredir atama bekleyen sağlıkçılara sevindirici haberi sonunda verdi. Açıklamasında, ''Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.'' ifadelerine yer verirken başvurular için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz bekleniyor.

KPSS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, ''Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.'' dedi.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI HANGİ BRANŞTA OLACAK?

Bakan Koca, 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacağını açıkladı.