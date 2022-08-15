Sağlık Bakanlığı, 1356 engelli sürekli işçi alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı, 1356 engelli sürekli işçi alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Yalnızca bir iş yerine başvurulabilecek

AA'nın haberine göre; adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.