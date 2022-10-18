2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları..

2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları..

Sağlık Bakanlığının 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün çekildi.İşte detaylar ve atamaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler..

Sağlık Bakanlığı 3.dönem atama kurası bugün sabah saat 10:00 'da başladı.Kura çekiminin yapılmasının ardından sonuçları öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama kurası bugün gerçekleştirildi.

Kura sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar, Sağlık Bakanlığına ait "yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Atamaya esas istenen belgeler

Kura sonucunda atamaya hak kazanan adaylar atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda istenilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile beraber açıklanan takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek yada elden teslim edecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe..

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.).