Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 85 bin personel alımı yapılacağını açıklaması sonrası başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihi ve şartlarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına geçtiğimiz günlerde bir müjde verdi. Bakan Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alacağını açıkladı.

Bu açıklama sonrası binlerce sağlık çalışanı konu hakkında araştırmalarına hız verdi. Sağlık çalışanları personel alımının ne zaman yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” ifadelerine yer verdi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımı hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları başladı mı?



Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığı anda sizlerle paylaşacağız..