Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi yayımlandı mı?

2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk defa ve yeniden atama yapmayı bekleyen adaylar için tarih açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama takviminde ilk atama ve yeniden atama için başvuru tarihleri ve kura tarihi bilgisi yer aldı.

Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, atama için başvuru yapacak. Daha sonra adayların başvuruları incelenecek. Başvurusu reddedilenler açıklandıktan sonra da kura için geri sayım başlayacak.

Peki, Sağlık Bakanlığı ilk atama başvuruları ne zaman alınacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman çekilecek? İşte, tüm ayrıntılar..

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile doktor, diş doktoru ve eczacı ataması yapılacak.

İlanda yer alan "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden alınacak olan başvurular, 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecek.

Başvuru değerlendirme sonuçları, 29 Mart’ta PBS üzerinden açıklanacak ve reddedilen başvurular için itiraz süreci başlayacak. Başvuruları reddedilenlerin itirazları, 29 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Salı saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak olup itiraz sonuçları 2 Nisan 2021 Cuma günü açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA TARİHİ NE ZAMAN?

5 Nisan 2021 Pazartesi günü, atama kurası çekilecek. Kura saati ve yeri ise ilerleyen günlerde “yhgm.saglik.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 5 Mayıs Çarşamba saat 18.00'e kadar alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı tarafından yaımlanan duyuruda, atama başvuru şartları şu şekilde listelenmiştir:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (https://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.