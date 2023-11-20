Sağlık Bakanlığı bir kez daha harekete geçti! 109 Gazzelinin tahliyesi için Türkiye'den uçak havalandı Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırıda bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki 109 vatandaşın tahliyesi için bir adet A400M uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Uçakta, 10 kişilik sağlık ekibi yer alıyor.

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Saldırı altındaki Gazze için Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki kanser hastaları için harekete geçildi ve Ankara'ya getirilerek tedavilerine başlandı.

Süreç devam ederken Sağlık Bakanlığı, bir kez daha bölgedeki vatandaşların tahliyesi için çalışma başlattı.

"Bir adet A400M uçağı görevlendirildi"

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine; Türkiye’de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri’den havalanan ve Mısır’a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor."

Gazze'den tahliyeler sürüyor

Türkiye, yaklaşık 2 aydır devam eden savaş için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Ateşkes çağrılarının yanı sıra Gazze halkının yanında olmaya devam edilirken, diplomasi trafiği de yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Tıbbi malzemeler bölgeye ulaştırılırken bir yandan da vatandaşların tahliyesi için çalışılıyor.

Bakan Koca, başta çocukların ve kanser hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Ardından kanser hastalarını ve refakatçilerini taşıyan iki uçak, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye indi.

Ankara'da tedavilere başlanırken tahliyeler ise devam ediyor.