Sağlık Bakanlığı işe alıyor! Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Maaş aralığı...

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere "klinik destek elemanı" alınacak. Peki klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir? Klinik destek elemanı şartları ve maaşı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi.

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek.

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.

Bu kapsamda, işçi kadrolarına başvuracak olan adaylar, "klinik destek elemanı" kontenjanı için detayları araştırıyor.

Klinik destek elemanı nedir, görevleri nelerdir? Klinik destek elemanı ne iş yapar? Klinik destek elemanı maaşı ne kadar? gibi sorular gündemde yerini aldı.

İşte klinik destek elemanı iş başvuru hakkında merak edilenler...

KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.

Hastanelerde cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan personeldir.

KLİNİK DESTEK ELEMANI NE İŞ YAPAR?

Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde;

Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek

Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.

Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak

Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.

Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.

Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.

Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek

Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.

Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.

Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.

Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.

Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.



KLİNİK DESTEK ELEMANI MAAŞI 2022

Klinik destek elemanlarının maaşları; çalıştıkları kurumlara ve mesleki deneyimlerine göre 4 bin 253 TL ile 8 bin TL arasında değişir.