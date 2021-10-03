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    Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Temaslı Takip Rehberi'ni güncelledi

    Temaslı Takibi Rehberi güncellenmesine göre ilk ve ortaöğretim öğrencileri, semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Negatif sonuç çıkarsa, öğrenciler okullarına devam edebilecek.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 09:50
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    Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Temaslı Takip Rehberi'ni güncelledi

    Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Bakanlık, Koronavirüs Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde güncelleme yaptı.

    Güncellemede, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin yakın temaslı olması durumuna değinildi.

    Buna göre, yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden semptom gelişmemiş olanların, 5'inci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebileceği belirtildi.

    PCR YAPILMADIĞI DURUMLARDA 10’UNCUN GÜNDE KARANTİLARI SONLANDIRILACAK

    Bakanlık tarafından hazırlanan Koronavirüs Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde yer alan ilgili güncelleme bölümünde şu ifadeler yer aldı:

    “Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler.”

    Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Temaslı Takip Rehberi ni güncelledi #1

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