Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini erişime açtı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına dair ayrıntılı verileri paylaştı. Buna göre en çok vakanın görüldüğü yer İstanbul.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki koronavirüs verileri erişime açıldı.

Türkçe ve İngilizce yayımlanan 'Türkiye Kovid-19 Durum Raporu', 30 Haziran tarihini taşıyor ve rapordaki veriler 28 Haziran itibariyle elde edilen istatistikleri içeriyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 3.297.509 test yapıldı. 1-28 Haziran tarihleri arasındaki test sayısı ise 1.253.088.

28 Haziran itibariyle tespit edilmiş yaklaşık 200 bin vakanın toplam 105 bin 416’sı hastaneye yatışı sağlanan hastaları kapsıyor. Aynı tarif aralığında hastaneden taburcu edilen hasta sayısı ise 98 bin 216 olarak kayda geçti.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL'DA

Ayrıca, koronavirüs vakalarının yüzde 86.04’ünün iyileşmiş olduğu belirtilen raporda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızının 2.57 olduğu belirtiliyor.

"Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 198.284 vaka Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı son 7 günde 11,8, son 14 günde 23,5 ve son 28 günde 41,4 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verilen rapora göre, en çok vaka sayısı ise 108.749 ile İstanbul'da.

İstanbul’un ardından ise bölgesel bazdaki istatistiklerde Doğu Marmara öne çıkıyor. Toplam 21 bin 626 vakaya sahip bölgede 100 bin kişiden 266’sı hastalığa yakalanmış görünüyor.

İSTANBUL'U EGE BÖLGESİ TAKİP EDİYOR

Ölüm oranları istatistiklerinde yine İstanbul'un ilk sırada olduğu dikkat çekiyor. İstanbul'u ise Ege bölgesi takip ediyor.

Bakanlık tarafından açıklanan raporda salgına ilişkin demografik veriler şöyle ifade edildi:

“Bildirilen vakaların %48'i kadın, %52'si erkektir. Vakaların 14.388'i 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,3), 27.199'u 15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032'si 25-49 yaş grubunda, 36.777'si 50-64 yaş arasında, 16.672'si 65-79 yaş grubunda gerçekleşmiş olup 5.215’i 80 yaş ve üzerindedir (%2,6). Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. 100.000 kişiye düşen en yüksek COVID-19 vaka sayısı 80 yaş ve üzeri bireylerde görülmüştür.”

Raporda hastane yatışına ilişkin ise şu bilgi yer alıyor:

“28/06/2020 itibarıyla toplam hastaneye yatış sayısı 105.416’dır. Hastane yatışlarının yüzde 21,1’i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 7,4'ü entübe edilmiş olup yüzde 93,4'ü ise taburcu edilmiştir.”