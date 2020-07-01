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Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.
- AA
- 01.07.2020 - 11:35
Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih sonuçları; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.
Sonuçlara göre; 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.