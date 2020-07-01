Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin tercih sonuçları; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Sonuçlara göre; 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.