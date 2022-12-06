Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 317 personel alımı yapıyor. Başvuruları ise 2 Aralık 2022 tarihinde sona ermişti. Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 personel alacağını duyurdu. 11 bin 317 kişi ise İŞKUR üzerinden alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmişti.

Başvuru sonuçları ise noter huzurunda yapılacak olan kura sonucunda açıklanacak.

Başvuru yapan binlerce aday, kura çekilişinin ne zaman yapılacağını ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.