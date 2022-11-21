Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan personel alımı kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan 85 bin personel alımı kılavuzunda hangi şehirde kaç kişilik personel alımı yapılacağı gibi bilgiler de bulunacak. Peki personel alımı kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, 85 bin personel alımına imkan tanımış olacak. Söz konusu alımların büyük bir çoğunluğunu KPSS puan türü ile ÖSYM kılavuzu vasıtasıyla yapacak olan Sağlık Bakanlığı, alımla ilgili merak edilenleri bu kılavuz üzerinden açıklayacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı geçtiğimiz sene de sonbahar aylarında yapılmıştı. 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye gönderilen kılavuz, 16 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı. Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada bu yılki alımla ilgili listenin 18 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM'ye gönderildiğini ifade etti. Geçtiğimiz sene kılavuzu 3 iş günü içerisinde yayımlanmıştı. Bu sebeple ÖSYM'nin bu yıl 22 Kasım tarihinde kılavuzu erişime açacağı ön görülmekte.