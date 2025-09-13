Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin atama yapılacak

Sağlık personeline müjdeli haber geldi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısına müjdeyi duyurdu.

2. DÖNEM ATAMALARINA İLİŞKİN KONUŞTU

Kemal Memişoğlu, yılın başında gerçekleştirilen personel alımlarını hatırlatarak, 18 bin hekim dışı sağlık çalışanının atamasının ilk etapta tamamlandığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NA SUNULDU

Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz sadece tedavi değil, koruyan ve üreten sağlık vizyonu ile hizmet vermek. Samsun’da halihazırda dört sağlıklı hayat merkezi var, beş tane daha planladık. Aile sağlığı merkezlerini yenileyecek ve en az 10 yeni merkezin açılışını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi:

- BİYOLOG: 10

- BÜRO PERSONELİ: 215

- ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

- DESTEK PERSONELİ: 15

- DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

- DİYETİSYEN: 74

- EBE: 1280

- FİZYOTERAPİST: 121

- GERONTOLOG: 6

- HEMŞİRE: 7.597

- İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

- ODYOLOG: 17

- PERFÜZYONİST: 25

- PSİKOLOG: 30

- SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

- SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

- SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

- SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

- SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91

- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

- SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) :135

- SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

- SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

- SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

- SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786

- SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

- SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314

- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17

- SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50

- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

- SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

- TEKNİKER: 235

- TEKNİSYEN: 273

KADROLARIN FARKLI ALANLARA DAĞITILMASI BEKLENİYOR

17 bin kişilik kadronun ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tekniker ve idari personel gibi farklı alanlara dağıtılması bekleniyor.

Özellikle büyük şehirlerde artan sağlık personeli ihtiyacı göz önünde bulundurularak kontenjanların dengeli bir şekilde belirlenmesi gündemde.