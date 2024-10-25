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Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan 22 kişiden 14'ünün tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği açıklandı.