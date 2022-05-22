Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde maymun çiçeği vakası görülmemiştir

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye'de görülmediği açıklandı.

Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığını konuşuyor.

Afrika kökenli virüs dünyada yayılıyor.

İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.

Avrupa'da vaka sayısı 100'ü aştı

Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aşarken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmediği aktarıldı.

"Türkiye'de görülmedi"

Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir"