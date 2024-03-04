Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’na 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecinin sonuna gelindi.
Tercihlerini tamamlayanlar, bugün itibarıyla yerleştirme sonuçlarına erişebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayınlandı.
Verilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebilecek.
21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sağlık personelini içeriyor
Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Sonuç ÖSYM'nin sitesinde
Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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