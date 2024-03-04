Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
AA

Sağlık Bakanlığı’na 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecinin sonuna gelindi.

Tercihlerini tamamlayanlar, bugün itibarıyla yerleştirme sonuçlarına erişebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayınlandı.

Verilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebilecek.

21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sağlık personelini içeriyor

Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonuç ÖSYM'nin sitesinde

Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)