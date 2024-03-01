ensonhaber.com
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre Sağlık Bakanlığı'nca ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.
Fahrettin Koca: Sağlık camiasına hayırlı olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun.
Resmi Gazete'de yer alan kanunun tamamını görmek için tıklayın
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış