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Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel alınacak Resmi Gazete'de yer alan kanuna göre Sağlık Bakanlığı'na 9 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.