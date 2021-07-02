Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine, aşı teşviki için ek ödeme

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma temposuna giren aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin liralık aylık ek ödeme kararı verildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için ülke çapında yoğun bir aşılama programı uygulanıyor.

Salgın sürecinde aile hekimlikleri, bir yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de koronavirüs hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

Aşılama programını sürdüren Sağlık Bakanlığı, bu süreçte önemli rol üstlenen aile hekimlerini de teşvik etmek üzere yeni bir karar aldı.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME

1 Temmuz'dan itibaren Aşı Programı Teşviki çerçevesinde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapılmasına karar verildi.

Yeni karara göre aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1.500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacak.