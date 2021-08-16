Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ile ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ile ilgili yeni kararlar

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekilirken 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Türkiye'de bugüne kadar toplamda 84 milyon doza yakın aşı yapıldı, bunlardan ilk dozu yaptıranların sayısı 44 milyonu geçti.

İkinci dozu olanların sayısı ise 33 milyona yaklaştı.

YENİ KARARLAR

Sağlık Bakanlığı da koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı.

Alınan yeni kararlara göre yaş sınırı değişti, 4'üncü doz hakkı geldi.

Bakanlığın aldığı kararlar şu şekilde:

4’ÜNCÜ DOZ KARARI

- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

- PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4’üncü dozlar, 3’üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

YURT DIŞINA ÇIKACAK OLANLAR

Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara, tercihen 4’üncü hak verildi.