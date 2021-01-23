Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığını duyurdu.

Türkiye'de sabırsızlıkla beklenen aşılar geldi ve 14 Ocak'ta aşı kampanyası başlatıldı.

Hızlı bir çalışmayla kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi aşılanırken bu sırada fırsatçılar da boş durmadı.

"AŞI SIRANIZ GELDİ" DOLANDIRICILIĞI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "aşı sıranız geldi" içerikli sahte SMS'lere ilişkin uyarı yapıldı.

Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen mesajlar ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

GÜVENLİ BİLGİ İÇİN ADRES GÖSTERİLDİ

Aşı sırasını öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığının kontrol edilebileceği vurgulanarak, "Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'Aşı' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.