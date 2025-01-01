Sağlık Bakanlığı’ndan Gazze'de hastane müdürünün gözaltına alınmasına tepki

AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insan sağlığı için fedakarca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceği, Safiyye'nin güvenliği ve hayatının İsrail makamlarının sorumluluğunda olduğu belirtildi.

"İNSANİ ŞARTLARA AYKIRI"

Safiyye'nin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasının ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: