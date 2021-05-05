Sağlık Bakanlığı'ndan 'idari izin' genelgesi

Genelgeye göre; Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları da 10-12 Mayıs'ta idari izinli sayılacak.

Tam kapanma öncesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 27 Nisan'da 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısına istinaden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarını 10-11 Mayıs tam, 12 Mayıs yarım gün izinli saymıştı.

İdari izin kapsamına alınmayan Aile Hekimleri Dernekleri ise karara tepki göstererek, söz konusu tarihlerde işi bırakacaklarını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, yaşanan olay üzerine harekete geçti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İZİN GENELGESİ

Bakanlık, Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayınladı.