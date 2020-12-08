Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresinin kısaltılması ile ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı, yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerle ilgili açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Bakanlık'tan yapılan duyuruda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edildiği vurgusu yapılırken, karantina süresi ile ilgili yapılan güncellemenin bu kapsamda olduğu belirtildi.

Kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"TÜM KARARLARIMIZIN TEK ÖNCELİĞİ VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞIDIR"

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir. Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."