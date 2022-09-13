Sağlık Bakanlığı'ndan 'muayene kotası' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, “Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı” iddiasıyla ilgili, herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığı ve kota getirilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın muayene randevularına aylık kota getirdiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Bakanlık'tan açıklama geldi.

Açıklamada, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığı ve kota getirilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

"Kota getirilmesi söz konusu değil"

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

"MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir"

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."