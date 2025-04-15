Sağlık Bakanlığı'ndan normal doğum açıklaması

AA

Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi takımın sahaya çıktığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankart, medyada gündem oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama yaptı.

Normal doğumun fizyolojik, sezaryen doğumun ise tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan bir cerrahi yöntem olduğunun belirtildiği açıklamada, "Türkiye’de her 100 doğumun 61’i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu oranın yüzde 10–15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir." denildi.

Bilimsel araştırmalara atıf yapılan açıklamada "Normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"DAYATMA YAPILMAMAKTADIR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: