Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıkçılara istifa yasağı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs süreci nedeniyle istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya girilirken Sağlık Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla, 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

İSTİFA, EMEKLİLİK İŞLEMLERİ KABUL EDİLMEYECEK, YILLIK İZİNLER İSE DURDURULDU

Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun koronavirüs salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.

Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler de durduruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI GENELGE

Bakanlığın açıklamasında şu husulara dikkat çekildi:

"1) Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkurtalebi kabul edilmeyecektir.

2) 5434 sayılı Kanunun 40. maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup, bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.

3) Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerin re'sen emeklilik işlemleriyle malulen emeklilik işlemleri yapılıp, işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.

4) Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

5) Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvaffakat verilmeyecektir.

6) Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re'sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

7) Yasal mazaret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Halihazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkur izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

8) Çalışan eşlerin her ikisinin de bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

9) 657 sayılı Kanun'un 103. maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır

10) Personeli, 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazımızın 1. maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecektir.

11) Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı Kanun'un 77. ve 78. maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanuna göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak olup, bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.

12) Bakanlık makamının 27.08.2020 tarih ve 2525 sayılı olurları ile yürürlüğe konulan Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazımız yürürlükte olup, hamile personele hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam olunacaktır."