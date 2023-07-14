Sağlık Bakanlığı'ndan sıcaklık uyarısı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini duyurdu. Açıklamada, gölge yerlerin tercih edilmesi ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edilmesi önerildi.

ensonhaber.com Avrupa'da sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor... Uzmanlar sağlıklı kişilere bile 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, Avrupa'da etkili olacak kavurucu sıcaklar Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu Karadeniz Bölgesi'nin tamamında etkili olan kuvvetli yağış yerini kavurucu sıcaklara bıraktı. Sıcaklık 40 dereceye çıktı Birçok şehirde sıcaklık 40 derecelere yaklaştı. Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı bunalttı. Cadde ve sokaklar boş kaldı Sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğle saatlerinde cadde ve bulvarlar boş kaldı. Bakanlık uyarı yayınladı Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı. Bakanlığın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı. "Dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin.