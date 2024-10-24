Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananlara ilişkin son durum açıklaması

Türkiye, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile sarsıldı.

Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin son dakika bilgisini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaştı.

"1 VATANDAŞIMIZIN DURUMU HALEN ORTA AĞIR SEYREDİYOR"

Paylaşımda, terör saldırısında yaralanan vatandaşların tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, yaralı bir vatandaşımızın durumunun halen orta ağır seyrettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Milli Savunma Sanayimizin güzide kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum.



Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve Aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum.



Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. 1 kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor.



Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir.



Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız.