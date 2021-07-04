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    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni salgın veri takip tablosu

    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni salgın veri takip tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili vaka, aşı ve birçok bilginin aynı anda takip edileceği bir tablo paylaştı.
    • AA
    • 04.07.2021 - 22:49
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 23:02
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili vaka, aşı ve birçok bilginin aynı anda takip edileceği bir tablo paylaştı.

    Fahrettin Koca: "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak."

    Sağlık Bakanlığı ndan yeni salgın veri takip tablosu #1


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