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    Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

    Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

    20 bin sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden erişebilecek.
    • AA
    • 27.12.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 16:29
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    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 20 bin sağlık personelinin beklediği müjdeli haberi verdi.

    "Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." şeklinde açıklama yapan Aygün, çok geçmeden sonuçların yayınlandığını duyurdu.

    SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE

    Buna göre 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

    Adayların, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceği aktarıldı.

    BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sonuçlar için “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

    Bakan Koca, “20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.” dedi.

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