- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
- AA
- 27.12.2021 - 15:34
- Güncelleme : 27.12.2021 - 16:29
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 20 bin sağlık personelinin beklediği müjdeli haberi verdi.
"Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." şeklinde açıklama yapan Aygün, çok geçmeden sonuçların yayınlandığını duyurdu.
SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE
Buna göre 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceği aktarıldı.
BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sonuçlar için “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
Bakan Koca, “20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.” dedi.